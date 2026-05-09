CHP Genel Başkan Yardımcısı Binici, Adana'da basın mensuplarıyla bir araya geldi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, Adana'da basın mensuplarıyla buluştu.



Binici, Yüreğir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gazetecilerle buluşmasında, teşkilatlarının sahada olduğunu söyledi.



Çarşı, pazar ve sokak gezileri başlattıklarını ifade eden Binici, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Politika Kurulu Başkanlarımız hem de merkez yönetim kurulundaki genel başkan yardımcılarımız, kendi görev alanları kapsamında çeşitli paydaş buluşmaları gerçekleştiriyor." dedi.



Binici, güncel dünya koşulları ve Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun bir parti programı oluşturduklarını belirtti.



Partilerinin iktidara hazır olduğunu söyleyen Binici, "CHP, hukuk, ekonomi, sağlık, eğitim ve sosyal politikalar alanında iktidara hazırdır. Hükümet programımız hazırdır. Parti programımızla birlikte bu buluşmaları da bu sebeple yapıyoruz. Bu buluşma, partimiz adına çok kıymetlidir." diye konuştu.



Programda CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da konuşma yaptı.



Binici, daha sonra partisinin Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlediği panele katıldı.

