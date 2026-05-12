ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri müzik yarışmasında 9 ödül aldı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri "5. Uluslararası Global Art Müzik Yarışması"ndan 9 ödül kazandı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 6-12 Nisan'da Alanya'da düzenlenen "Uluslararası Global Art Müzik Yarışması"da piyano, yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar, şan ve halk enstrümanları kategorileri yer aldı.



Yarışmaya Kazakistan, Türkiye, Rusya, Gürcistan ve Çin gibi ülkelerden öğrenciler katıldı.



Çukurova Üniversitesi öğrencileri yarışmada 2 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük ve 2 grand prix olmak üzere toplamda 9 ödül kazandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen aynı zamanda yarışmanın jüri başkanlığını yapan Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Akbaş, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, ödül alan öğrencileri tebrik etti.



