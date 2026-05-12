        Adana Haberleri ÇÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri müzik yarışmasında 9 ödül aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 6-12 Nisan'da Alanya'da düzenlenen "Uluslararası Global Art Müzik Yarışması"da piyano, yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar, şan ve halk enstrümanları kategorileri yer aldı.

        Yarışmaya Kazakistan, Türkiye, Rusya, Gürcistan ve Çin gibi ülkelerden öğrenciler katıldı.

        Çukurova Üniversitesi öğrencileri yarışmada 2 birincilik, 3 ikincilik, 2 üçüncülük ve 2 grand prix olmak üzere toplamda 9 ödül kazandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen aynı zamanda yarışmanın jüri başkanlığını yapan Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Akbaş, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ederek, ödül alan öğrencileri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

