Çukurova Kalkınma Ajansı, Ziya Paşa'nın Adana yıllarını kitaplaştırdı

Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), 1878-1880'de Adana Valiliği yapan şair, yazar ve devlet adamı Ziya Paşa'nın kentteki yıllarını kitapta buluşturdu.



ÇKA'nın açıklamasına göre, gazeteci ve yazar Mehmet Uluğtürkan ile tarihçi Ahmet Karataş'ın kaleme aldığı "Bir Osmanlı Valisinin Adana Yılları/Ziya Paşa" adlı kitap, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Kültür Yayınları kapsamında hazırlandı.



Ajansın Kültür Yayınları serisinin ilk kitabı olma özelliğini taşıyan 172 sayfalık eserde, Ziya Paşa'ya ilişkin belge ve görsellerin yanı sıra dönemin Adana'sına ait fotoğraflar da yer aldı.



- "Vefatının 146. yılında onu anlatan bir eserle anmış olacağız"



Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, Osmanlı'nın önemli fikir, edebiyat ve devlet adamlarından Ziya Paşa'nın Adana'daki izlerini kitapla yeniden görünür kıldıklarını belirtti.



Duran, Ziya Paşa'nın ömrünün son iki yılını Adana'da geçirdiğini ifade ederek, "Kabrini bu topraklarda muhafaza ettiğimiz Ziya Paşa'yı, vefatının 146. yılında onu anlatan bir eserle anmış olacağız. Bu kitapta yalnızca bir valinin icraatlarını değil, bir aydının vicdan muhasebesini, bir 'ahlak şairi'nin devlet adamlığını ve dönemin Adana'sını okuyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

