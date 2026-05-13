Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Çukurova Kalkınma Ajansı, Ziya Paşa'nın Adana yıllarını kitaplaştırdı

        Çukurova Kalkınma Ajansı, Ziya Paşa'nın Adana yıllarını kitaplaştırdı

        Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), 1878-1880'de Adana Valiliği yapan şair, yazar ve devlet adamı Ziya Paşa'nın kentteki yıllarını kitapta buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 11:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çukurova Kalkınma Ajansı, Ziya Paşa'nın Adana yıllarını kitaplaştırdı

        Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA), 1878-1880'de Adana Valiliği yapan şair, yazar ve devlet adamı Ziya Paşa'nın kentteki yıllarını kitapta buluşturdu.

        ÇKA'nın açıklamasına göre, gazeteci ve yazar Mehmet Uluğtürkan ile tarihçi Ahmet Karataş'ın kaleme aldığı "Bir Osmanlı Valisinin Adana Yılları/Ziya Paşa" adlı kitap, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Kültür Yayınları kapsamında hazırlandı.

        Ajansın Kültür Yayınları serisinin ilk kitabı olma özelliğini taşıyan 172 sayfalık eserde, Ziya Paşa'ya ilişkin belge ve görsellerin yanı sıra dönemin Adana'sına ait fotoğraflar da yer aldı.

        - "Vefatının 146. yılında onu anlatan bir eserle anmış olacağız"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran, Osmanlı'nın önemli fikir, edebiyat ve devlet adamlarından Ziya Paşa'nın Adana'daki izlerini kitapla yeniden görünür kıldıklarını belirtti.

        Duran, Ziya Paşa'nın ömrünün son iki yılını Adana'da geçirdiğini ifade ederek, "Kabrini bu topraklarda muhafaza ettiğimiz Ziya Paşa'yı, vefatının 146. yılında onu anlatan bir eserle anmış olacağız. Bu kitapta yalnızca bir valinin icraatlarını değil, bir aydının vicdan muhasebesini, bir 'ahlak şairi'nin devlet adamlığını ve dönemin Adana'sını okuyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        Altında bu seviye 'dipten alım' fırsatı sunabilir
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        İstifa çağrısı büyüyor: Starmer nasıl bu noktaya geldi?
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        G.Saray'ın tek rakibi Bayern Münih!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Süper Lig devleri transferde karşı karşıya!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!

        Benzer Haberler

        Balkan şampiyonu kürekçiler Efe ve Hasan, Avrupa'da da zafer için omuz omuz...
        Balkan şampiyonu kürekçiler Efe ve Hasan, Avrupa'da da zafer için omuz omuz...
        Adana'da kavga ettiği kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan...
        Adana'da kavga ettiği kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan...
        ÇKA Ziya Paşa'nın Adana yıllarını kitaplaştırdı
        ÇKA Ziya Paşa'nın Adana yıllarını kitaplaştırdı
        Adana'da mahalle sakinlerinden altyapı çalışmasının ardından asfaltlanmayan...
        Adana'da mahalle sakinlerinden altyapı çalışmasının ardından asfaltlanmayan...
        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 22 zanlı tutuklandı
        Adana merkezli dolandırıcılık operasyonunda 22 zanlı tutuklandı
        Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp milyonluk vurgun yapan şeb...
        Kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp milyonluk vurgun yapan şeb...