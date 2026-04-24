Çukurova'da çiftçiler artan yağışların etkisiyle buğdaydan yüksek verim bekliyor

Türkiye'de erkenci buğday üretiminde önemli yeri olan Çukurova bölgesinde, bu yıl yağışların etkisiyle çiftçilerin verim beklentisi arttı.



Son yıllarda çiftçilerin alternatif ürünlere yönlenmesine rağmen ekim alanı 1 milyon dekarın altına inmeyen buğdayda geçen üretim sezonunda yeteri kadar yağış düşmemesi tarımsal üretimde gerilemeye neden oldu.



Geçen yıl ilk dört ayda metrekareye ortalama 50 kilogram bile yağış düşmeyen, tüm yıl metrekareye 213 kilogram yağış alan bölgede, bu yıl sadece ocak ayında metrekareye 237,4 kilogram, ilk dört ayda ise metrekareye ortalama 680 kilogram yağış düştü.



Artan yağışların uzun yıllar ortalamasını da geride bıraktığı Çukurova'da, başta buğday olmak üzere tarımsal ürünlerde yüksek verim beklentisi de arttı.



- "Türkiye ortalamasının üzerinde ciddi bir verim bekliyoruz"



Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, AA muhabirine, Türkiye'de 2025 sonbaharının biraz kurak geçmesi nedeniyle üreticinin geçici bir moral bozukluğu yaşadığını söyledi.



Son aylarda etkili olan yağışların buğday ekimi yapan çiftçilerin de verim konusunda umudunu artırdığını belirten Bilgiç, "Bu sene inşallah Türkiye ortalamasının üzerinde ciddi bir verim bekliyoruz. Türkiye ortalamasındaki verim 250 kiloysa inşallah bizim buradaki verimimiz 450-500 kilogramları bulacak." diye konuştu.



Bilgiç, havaların serin gitmesi nedeniyle buğday hasadının biraz gecikmesini beklediklerini ifade etti.



Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da bu yıl yağışların yeterli olmasıyla buğdayın ekiminden başak çıkarma sürecine kadarki dönemde iyi beslendiğini ve bunun da verime yansımasını beklediklerini dile getirdi.



Kuraklık ve olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen yıllarda buğdayda verimin dekara 400 kilogramların altına kadar düştüğünü anlatan Doğru, bu yıl ise yağışlarla verimin çiftçinin yüzünü güldürmesini beklediklerini kaydetti.



Doğru, yılın ilk buğday hasadının Adana'dan yapıldığını ve piyasanın da buradan belirlendiğini belirtti.



Çiftçi Mahmut Yalçın da son 2 yıldır kuraklıktan dolayı buğdayda istedikleri verimi alamadıklarını, bu sezon ise yağışlarla umutlarının yüksek olduğunu aktardı.

