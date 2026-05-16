        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Çukurova'nın verimli topraklarında kahve de yetiştirilecek

        Çukurova'nın verimli topraklarında kahve de yetiştirilecek

        ÖMER FANSA - Adana'da makine mühendisi girişimci Engin Hazar, 1,5 dekarlık serasında deneme amaçlı kahve yetiştiriciliği yapmaya başladı.

        Giriş: 16.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Hazar, alternatif ürünlerle ilgili araştırmalarında kentte kahve yetiştiriciliğinin yapılmadığını fark etti.

        Hazar, katma değeri yüksek olan kahve yetiştirmeyle ilgili fikrini geçen yıl serasını ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt'a ileterek destek istedi.

        Bunun üzerine Hazar'a Tarım ve Orman Müdürlüğünce fidan ve teknik ekip desteği sağlandı.

        Destek sayesinde Hazar, Sarıçam ilçesinde kendi kurduğu 1,5 dönümlük serasında 100 kahve fidanını toprakla buluşturdu.

        Hazar, deneme amaçlı dikimini yaptığı fidanların Çukurova'nın verimli topraklarına uyum sağlaması halinde ilk ürünlerini 3 yıl sonra alacak.

        - "Kahvenin Adana'nın iklim koşullarına uygun olduğunu gördük"

        Girişimci Engin Hazar, AA muhabirine, mühendis olarak anahtar teslimi sera kurulumunun yanı sıra tarımsal üretim de yaptığını söyledi.

        Yörede daha katma değerli ürün temini konusunda uzun süredir yaptığı araştırmalar sonucunda kahve yetiştirmeye karar verdiğini ifade eden Hazar, şöyle konuştu:

        "Araştırmalarımızı yaparken karşımıza kahve çıktı. Kahvenin Adana'nın iklim koşullarına uygun olduğunu gördük. Örtü altında rahatlıkla yapılabileceğini gördük. Seramızda 1,5 dönüm kahveye ayırdığımız bölüm, burada 100 kök ağaç ile ilk üretime başlayacağız. İnşallah 3 yıl sonra meyvelerini toplayacağız diye inanıyoruz. Devamlı AR-GE yapıyorum. Ülkemizde üretimle ilgili AR-GE'ler yapılarak ilerleneceğine inanıyorum. Bu yüzden bunu başardığım zaman hem bunu kendim devam ettireceğim gücüm ölçüsünde hem de özellikle çiftçilerin, küçük-büyük demeden herkesin bu işe girmesini sağlayacağım."

        Hazar, kahve konusunda büyük bir pazar olan Türkiye'nin her yıl 900 milyon dolar civarında bu ürünün ithalatını gerçekleştirdiğini belirtti.

        Kahvenin ülkede ticari amaçlı üretiminin ise sadece Antalya ve Mersin'de yapıldığını anlatan Hazar, katma değeri yüksek olan bu ürünün yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

        Hazar, küresel iklim değişikliği nedeniyle dünyada yavaş yavaş ürün desenlerinin değiştiğini, bölgelerde daha önce üretilmeyen yeni ürünlerin ortaya çıkıp ekiminin yapıldığına dikkati çekti.

        Nemli ve sıcak havayı seven kahvenin muz gibi ürünlerin arasında da yetiştiriciliğinin mümkün olduğunu vurgulayan Hazar, bu sayede üreticilerin seradan iki farklı ürün alabileceğini belirtti.

        - "Adana kahvesini tüm Türkiye'ye, dünyaya yaymak istiyoruz"

        Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da Türkiye'de Antalya ve Mersin'de sadece birkaç üreticinin yerel olarak ticari amaçlı kahve üretimi yaptığını söyledi.

        Ülkenin önemli tarımsal üretim merkezlerinden olan Adana'da da kahve yetişip yetişmeyeceğini öğrenmek ve yaygınlaştırabilmek için Hazar'a destek verdiklerini ifade eden Bayazıt, şunları kaydetti:

        "Üreticimiz bu konulara çok aşikar ve niyetli. Girişimcilik ruhu da yüksek bir üreticimiz. Serasının bir bölümünü kahve fidanlarına ayırıyor. Burada deneme çalışmalarına başlayacağız. İnşallah başarılı olursak bunu Adana'mızda yaymak istiyoruz, genişletmek istiyoruz. Üretim desenimize katma değeri, ekonomik getirisi yüksek olan bir ürünü daha Adana'mızda yetiştirmek istiyoruz. Çukurova'mızda kahvenin ilk deneme dikimi oldu. Uzman arkadaşımız üreticimize eğitim verecek. Biz bu konuya ilgi duyan üreticilerimize eğitim vermeye hazırız. Kahve yetiştiriciliğini gerekli verimi alabilir, aroma olarak da tutturabilirsek yaygınlaştırmak, Adana'mızda da bunu yetiştirmek istiyoruz. İnşallah Adana kahvesini de tüm Türkiye'ye, dünyaya yaymak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

