        Devlet desteğiyle modernize edilen atölyeden hem öğrenciler hem kursiyerler faydalanıyor

        Devlet desteğiyle modernize edilen atölyeden hem öğrenciler hem kursiyerler faydalanıyor

        ÖMER FANSA - Adana'da devlet desteğiyle modernize edilen Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ahşap mobilya atölyesinden öğrencilerin yanı sıra kursiyerler de faydalanıyor.

        Giriş: 09.05.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Devlet desteğiyle modernize edilen atölyeden hem öğrenciler hem kursiyerler faydalanıyor

        Çukurova Kaymakamlığınca ilçede ahşap işleme sektöründe nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, teknolojik imalatın önünün açılması ve sosyal girişimciliğin güçlenmesi amacıyla "Ahşap İmalatında Yeni Ufuklar: Teknoloji ve İnovasyon" projesi hazırlandı.

        Projeye, Dünya Bankası koordinatörlüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında makine ve ekipman desteği sağlandı.


        Destek sayesinde öncelikle okuldaki ahşap atölyesinin tadilatı gerçekleştirildi, ardından da CNC makinesiyle bilgisayar destekli ekipmanlar alındı.

        Modernize edilen atölye, eylül ayında okulda mobilya ve iç mekan tasarım alanında eğitim gören öğrencilerin kullanımına sunuldu.

        Meslek sahibi olmak isteyenler için de atölyede Kaymakamlık ve Çukurova İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde mobilya CNC operatörlüğü kursu açıldı.

        Atölyede şu anda okul öğrencileri ile 12'si kadın 20 kursiyere ileri seviyede ahşap işleme, mobilyacılık eğitimi veriliyor.

        - "Katılımcılar ileride kendi üretim atölyelerini açabiliyorlar"

        Proje koordinatörü Lokman Kara, AA muhabirine, atölye aracılığıyla bölgedeki mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasının yanında mobilya ve ahşap sektörü için nitelikli iş gücü yetiştirilmesine de katkı sağladıklarını söyledi.

        Atölyede yoğunluklu olarak kadınların bulunduğunu anlatan Kara, "Mobilya sektöründe aslında son kullanıcı kadınlardır. Kadınların sektörde üretici olmalarını sağlayacak bir ortam tahsis etmeyi hedefledik." dedi.

        Kara, okuldaki atölyede hem öğrencilerin hem de kursiyerlerin tam donanımlı yetiştirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Sektörde nitelikli iş gücünün oluşmasını, gençlerin nitelikli alanlarda ileri teknoloji kullanımı deneyimini sağlamış olmasını hedefliyoruz ve bu doğrultuda eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Kurs alan gençlerimizin sektörde istihdam potansiyelleri artacak. Buradaki makineler uluslararası standartlarda ve donanıma sahip, bunları kullanan bir kursiyerimiz aslında dünyanın herhangi bir yerinde kendisine iş imkanı bulabiliyor. Ayrıca buradaki ileri teknoloji makineleri kullanan katılımcılar, ileride kendi üretim atölyelerini açabiliyorlar."

        Okul müdürü Mesut Can Demiroğlu da 1991 yılında hizmete giren okuldaki atölyenin, proje sayesinde yenilenerek teknolojik bir hale geldiğini söyledi.

        - Öğrenciler atölyeden memnun

        Bilişim Teknolojileri Alanı 11'inci sınıf öğrencisi Hiranur Özbey de derslerde öğrendiklerini kurs sayesinde pekiştirdiğini belirtti.

        Yaptığı çizimlerle her geçen gün kendini daha da geliştirdiğini anlatan Özbey, "Ben zaten bilişim alanında iyiyim. Buradaki çizimler, yapımlarla mobilyacılıkta geliştiğimi, tecrübelerim olduğunu fark ettim. Kursa başlamadan önce mobilyacılığın kızlara göre olmadığını düşünüyordum. Şu an gelişmiş teknolojiyle aslında kızların da yapabileceği ağır bir meslek olmadığını öğrenmiş oldum." diye konuştu.

        Bilişim Teknolojileri Alanı 10'uncu sınıf öğrencisi Melisa Doğa Baruğ da kursa katılan diğer arkadaşlarının teşvikiyle geldiği atölyede yaptığı çalışmalarla her geçen gün bilgisayarlı tasarımda kendini daha da geliştirdiğini ifade etti.

        Mobilya ve Mekan İç Tasarım Alanı 10'uncu sınıf öğrencisi Damla Soyubelli ise bilgisayar destekli atölyede eğitim görmenin kendisine büyük faydası olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

