Doğa sporcuları karın etkisini sürdürdüğü Aladağlar'da performanslarını test ediyor

        YAKUP SAĞLAM - Adana, Niğde ve Kayseri sınırlarında yer alan Aladağlar, ilkbaharda kar yağışının sürdüğü parkurlarında hem dayanıklılıklarını artırmak hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen sporcuları ağırlıyor.

        Giriş: 26.04.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Kış aylarında yoğun karla kaplanan ve 3 bin 700 metrenin üzerinde zirveleri bulunan Aladağlar, ilkbaharda da doğa sporcularının uğrak noktaları arasında yer alıyor.

        Trekking, kamp ve dağcılık faaliyetlerinin yapıldığı bölgeyi farklı illerden ziyaret eden sporcular, tırmanış gerçekleştirerek performanslarını test ediyor.

        Ağaçların arasındaki karla kaplı yolları aşan dağcılık tutkunları, zorlu parkurlarda ilerleyerek hem dayanıklılıklarını ortaya koyuyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor.

        Adana ve Mersin'den hareket eden Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün 23 üyesi, Aladağlar Milli Parkı'nın Niğde sınırlarında yer alan Emli Vadisi'ne ulaştı.

        Bölgede kamp kuran ekip, daha sonra kar, sis ve rüzgarın etkili olduğu parkurlarda ilerleyerek 2 bin 400 rakımlı Oluksekisi Yaylası'na çıktı.

        - "Ortamın huzuru paha biçilmez derecede güzel"

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Adana İl Temsilcisi Burhan Şahin, AA muhabirine, Aladağlar'ın güzel manzaralara ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Adana, Niğde ve Kayseri sınırları içerisinde yer alan Aladağlar'ın önemli tırmanış alanlarından biri olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

        "Aladağlar bu illerin doğal sınırını oluşturan bir topografya, 3 bin 500 rakımın üstünde 50'den fazla da zirvesi var. Biz de hem Adana hem de Niğde tarafından sıkça buraları ziyaret edip tırmanışlar gerçekleştiriyoruz. Aladağlar birçok bitki çeşidine de ev sahipliği yapıyor. Baharın bütün güzelliklerini yaşadık. Ortamın huzuru da paha biçilmez derecede güzel. Her mevsimin tadını çıkarmaya çalışıyoruz."

        Şahin, yaz aylarında da havası ve doğal güzellikleriyle Aladağlar'ın hem dayanıklılıklarını artırmak hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı dağcıların tercih ettiği yerlerin başında geldiğini ifade etti.

        Rehber Mehmet Şenol da her mevsim farklı güzellikleri barındıran Aladağlar'ın Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'daki dağcıların da ilgisini çektiğini belirtti.

        - "Kar yağışı ve sis eşliğinde mükemmel bir yürüyüş gerçekleştirdik"

        Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Asude Gökdemiroğlu ise güzel anlara tanıklık ettiğini dile getirerek, "Aladağlar bize mükemmel manzaralar sundu. Kar yağışı ve sis eşliğinde mükemmel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Çok güzel bir gündü." dedi.

        Dağcılardan Furkan Gök de ilkbaharda kar görmenin keyifli olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl'deki depremle ilgili paylaşım
        Aslantepe'de dev kapışma!
        Okan Buruk mu, Tedesco mu?
        Uludağ'daki faciada 'itfaiye aracında su yoktu' iddiası!
        Uçaklarda powerbank kullanımında yeni dönem
        Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri!
        Trump'ın katıldığı yemek nasıl kaosa dönüştü?
        Trump'a yönelik suikast girişimleri ve tehditler
        ABD'den Deepseek uyarısı!
        Sahile vuran kesik baş! Tüyler ürperten kadın cinayeti!
        Toplumsal fenomene dönüştü
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Trabzon'da ring savaş alanına döndü
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi
        Kayanın tepesine tırmandı
        Madeni paraların kenarları neden tırtıklı?
        'Sorun yok' paylaşımı
        ABD-İran görüşmesi gerçekleşmedi
        Düğün cenazeye döndü! Ölü bulundular
        Avrupa'da her 4 üniversiteden biri kan kaybediyor! Akademik başarı tek başına yetmiyor
        Sıcaklar etkisini artırmadan 3 kişi serinlemek isterken öldü Adana'da sıcak...
        Kozan'da 16 adrese eş zamanlı kumar operasyonu
        Adana'da sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geliyor
        Uyuşturucu bağımlısı durak yanında uyuyakaldı
        Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
        Adana Demirspor-Ümraniyespor maçının ardından
