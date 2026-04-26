Doğa sporcuları karın etkisini sürdürdüğü Aladağlar'da performanslarını test ediyor

YAKUP SAĞLAM - Adana, Niğde ve Kayseri sınırlarında yer alan Aladağlar, ilkbaharda kar yağışının sürdüğü parkurlarında hem dayanıklılıklarını artırmak hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen sporcuları ağırlıyor.



Kış aylarında yoğun karla kaplanan ve 3 bin 700 metrenin üzerinde zirveleri bulunan Aladağlar, ilkbaharda da doğa sporcularının uğrak noktaları arasında yer alıyor.



Trekking, kamp ve dağcılık faaliyetlerinin yapıldığı bölgeyi farklı illerden ziyaret eden sporcular, tırmanış gerçekleştirerek performanslarını test ediyor.



Ağaçların arasındaki karla kaplı yolları aşan dağcılık tutkunları, zorlu parkurlarda ilerleyerek hem dayanıklılıklarını ortaya koyuyor hem de doğayla iç içe vakit geçiriyor.



Adana ve Mersin'den hareket eden Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü'nün 23 üyesi, Aladağlar Milli Parkı'nın Niğde sınırlarında yer alan Emli Vadisi'ne ulaştı.



Bölgede kamp kuran ekip, daha sonra kar, sis ve rüzgarın etkili olduğu parkurlarda ilerleyerek 2 bin 400 rakımlı Oluksekisi Yaylası'na çıktı.



- "Ortamın huzuru paha biçilmez derecede güzel"



Türkiye Dağcılık Federasyonu Adana İl Temsilcisi Burhan Şahin, AA muhabirine, Aladağlar'ın güzel manzaralara ev sahipliği yaptığını söyledi.



Adana, Niğde ve Kayseri sınırları içerisinde yer alan Aladağlar'ın önemli tırmanış alanlarından biri olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:



"Aladağlar bu illerin doğal sınırını oluşturan bir topografya, 3 bin 500 rakımın üstünde 50'den fazla da zirvesi var. Biz de hem Adana hem de Niğde tarafından sıkça buraları ziyaret edip tırmanışlar gerçekleştiriyoruz. Aladağlar birçok bitki çeşidine de ev sahipliği yapıyor. Baharın bütün güzelliklerini yaşadık. Ortamın huzuru da paha biçilmez derecede güzel. Her mevsimin tadını çıkarmaya çalışıyoruz."



Şahin, yaz aylarında da havası ve doğal güzellikleriyle Aladağlar'ın hem dayanıklılıklarını artırmak hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı dağcıların tercih ettiği yerlerin başında geldiğini ifade etti.



Rehber Mehmet Şenol da her mevsim farklı güzellikleri barındıran Aladağlar'ın Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'daki dağcıların da ilgisini çektiğini belirtti.



- "Kar yağışı ve sis eşliğinde mükemmel bir yürüyüş gerçekleştirdik"



Kilikya Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Asude Gökdemiroğlu ise güzel anlara tanıklık ettiğini dile getirerek, "Aladağlar bize mükemmel manzaralar sundu. Kar yağışı ve sis eşliğinde mükemmel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Çok güzel bir gündü." dedi.



Dağcılardan Furkan Gök de ilkbaharda kar görmenin keyifli olduğunu kaydetti.

