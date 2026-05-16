Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Doğal Yeşil Fırın, 5 bin 933 fiş diziniyle Guinness World Records'a adını yazdırdı

        Doğal Yeşil Fırın, 5 bin 933 fiş diziniyle Guinness World Records'a adını yazdırdı

        Adana'da faaliyet gösteren Doğal Yeşil Fırın, müşterilerinin desteğiyle topladığı 5 bin 933 fiş diziniyle Guinness World Records'a adını yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 18:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğal Yeşil Fırın, 5 bin 933 fiş diziniyle Guinness World Records'a adını yazdırdı

        Adana'da faaliyet gösteren Doğal Yeşil Fırın, müşterilerinin desteğiyle topladığı 5 bin 933 fiş diziniyle Guinness World Records'a adını yazdırdı.

        Japonya'nın 3 bin 381 fişle elinde bulundurduğu rekoru, müşterilerinin desteğiyle 5 bin 933 fişi bir araya getirerek kıran Doğal Yeşil Fırın'ın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki şubesinde tören düzenlendi.

        Guinness World Records Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı, törende, rekor denemesinin Doğal Yeşil Fırın tarafından 14 Mayıs'ta gerçekleştirildiğini söyledi.

        Rekorun kırılabilmesi için Guinness World Records'un uluslararası kurallarının titizlikle yerine getirilmesi gerektiğini anlatan Subaşı, şöyle konuştu:

        "Bu rekor fiş sayısı üzerinden belirlenmektedir. Nihai toplam tutar hesaplanmasına yalnızca satın alma tarihi, ürün listesi ve ödeme tutarı bilgilerini içeren fişler dahil edilecektir. Eksik bilgi içeren veya fotokopi olan fişler dikkate alınmamıştır. Fişler arasında boşluk bulunmamalı ve her bir fiş kendisinden önceki ve sonraki fiş ile temas etmek zorundadır. Tüm fişlerin iki bağımsız şahit tarafından tek tek sayılması gerekmektedir."

        Subaşı, dünya rekorunun kırılmasında emeği geçenleri kutladı.

        Doğal Yeşil Fırın'ın yetkililerini tebrik eden Subaşı, "Şu anki rekor Japonya'ya 3 bin 381 fiş ile aittir ve Doğal Yeşil Fırın bu rekoru toplam 5 bin 933 fişle kırmıştır. Guinness World Records adına büyük bir sevinçle dünyanın en uzun fiş dizini rekorunu, rekorun sahibini Doğal Yeşil Fırın olarak bugünden itibaren ilan ediyorum. Tebrik ederim." dedi.

        Konuşmasının ardından Subaşı, rekor sertifikasını Doğal Yeşil Fırın Kurucusu Faruk Korkmaz'a verdi.

        Korkmaz, sertifikayı almasının ardından yaptığı konuşmada, törene katılanlara teşekkür etti.

        Gösterilen emeklerin ardından rekora uzandıklarını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

        "Bugün burada sadece bir rekor denemesi yapmak için toplanmadık. Emeğin, bereketin, alın terinin ve yıllardır süren bir yolculuğun hikayesine şahitlik etmek için toplandık. Yeşil Fırın olarak her fişi yalnızca bir satış kağıdı olarak görmedik. Her fişi bir müşterimizin güveni, bir ailenin sofrası, bir çocuğun tebessümü ve bir ustanın emeğinin karşılığı olarak gördük. Bugün burada dizilen bu fişler aslında binlerce insanın duasının, güveninin ve desteğinin sembolüdür. Yeşil Fırın olarak çıktığımız bu yolda hedefimiz yalnızca ticaret yapmak değil, şehrimizi, kültürümüzü ve emeğimizi dünyaya taşımaktır. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu rekor denemesi de bunun bir nişanesidir. İnşallah bu organizasyon hem şehrimiz hem ülkemiz adına hayırlı bir hatıra olur. Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, destek veren kurumlarımıza, kıymetli misafirlerimize ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan müşterilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

        Törenin sonunda katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi.

        Törene Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram ve davetliler de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        Gülistan Doku cinayetinde yeni detay
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        MİT casusluk ağını çökertti: 7 kişi tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi'nde önemli kararlar alınacak
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        Otobüs bileti 12 saat kalana kadar tam iade edilebilecek
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        İstanbul'da tasmayla boğup parçalara ayırdı! Kırşehir'de araziye gömdü!
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        "Bu Oscar'ın ötesinde"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Çin'in dünü, bugünü ve yarını
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Tartıştığı anne ve babasını bıçakla katletti!
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Alman başbakan: Çocuklarını ABD'ye okumaya göndermem
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        Kısa video bağımlılığı beynin kontrol mekanizmasını zayıflatıyor
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        "Tarihin en iddialı kadrosunu kuracağız"
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Kadın fenomen trafikte hemcinsine kafa attı!
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        Yağmurların ardından görüntülendi! Koparmanın cezası 699 bin TL
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        "Icardi ile görüşmemiz var"
        5 yıllık kabus!
        5 yıllık kabus!
        "Evleniyoruz"
        "Evleniyoruz"
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu
        Iron Man Robert Downey Jr'ın özdeş sesi: Günyol Bakoğlu

        Benzer Haberler

        Dağlı: "Üreticilerimizin yanındayız"
        Dağlı: "Üreticilerimizin yanındayız"
        Büyük Saat esnafından belediyeye bakımsızlık ve trafik tepkisi: "Sahipsiz A...
        Büyük Saat esnafından belediyeye bakımsızlık ve trafik tepkisi: "Sahipsiz A...
        Çukurova'nın verimli topraklarında kahve de yetiştirilecek
        Çukurova'nın verimli topraklarında kahve de yetiştirilecek
        Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın ka...
        Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılara 10 milyon liralık altın ka...
        Saimbeyli ilçesinde "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
        Saimbeyli ilçesinde "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
        Adana'da salyangoz mesaisi: Kilogramı 35 lira Kara salyangozları, vatandaşl...
        Adana'da salyangoz mesaisi: Kilogramı 35 lira Kara salyangozları, vatandaşl...