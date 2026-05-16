Doğal Yeşil Fırın, 5 bin 933 fiş diziniyle Guinness World Records'a adını yazdırdı

Adana'da faaliyet gösteren Doğal Yeşil Fırın, müşterilerinin desteğiyle topladığı 5 bin 933 fiş diziniyle Guinness World Records'a adını yazdırdı.



Japonya'nın 3 bin 381 fişle elinde bulundurduğu rekoru, müşterilerinin desteğiyle 5 bin 933 fişi bir araya getirerek kıran Doğal Yeşil Fırın'ın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki şubesinde tören düzenlendi.



Guinness World Records Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Şeyda Subaşı, törende, rekor denemesinin Doğal Yeşil Fırın tarafından 14 Mayıs'ta gerçekleştirildiğini söyledi.



Rekorun kırılabilmesi için Guinness World Records'un uluslararası kurallarının titizlikle yerine getirilmesi gerektiğini anlatan Subaşı, şöyle konuştu:



"Bu rekor fiş sayısı üzerinden belirlenmektedir. Nihai toplam tutar hesaplanmasına yalnızca satın alma tarihi, ürün listesi ve ödeme tutarı bilgilerini içeren fişler dahil edilecektir. Eksik bilgi içeren veya fotokopi olan fişler dikkate alınmamıştır. Fişler arasında boşluk bulunmamalı ve her bir fiş kendisinden önceki ve sonraki fiş ile temas etmek zorundadır. Tüm fişlerin iki bağımsız şahit tarafından tek tek sayılması gerekmektedir."



Subaşı, dünya rekorunun kırılmasında emeği geçenleri kutladı.



Doğal Yeşil Fırın'ın yetkililerini tebrik eden Subaşı, "Şu anki rekor Japonya'ya 3 bin 381 fiş ile aittir ve Doğal Yeşil Fırın bu rekoru toplam 5 bin 933 fişle kırmıştır. Guinness World Records adına büyük bir sevinçle dünyanın en uzun fiş dizini rekorunu, rekorun sahibini Doğal Yeşil Fırın olarak bugünden itibaren ilan ediyorum. Tebrik ederim." dedi.



Konuşmasının ardından Subaşı, rekor sertifikasını Doğal Yeşil Fırın Kurucusu Faruk Korkmaz'a verdi.



Korkmaz, sertifikayı almasının ardından yaptığı konuşmada, törene katılanlara teşekkür etti.



Gösterilen emeklerin ardından rekora uzandıklarını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:



"Bugün burada sadece bir rekor denemesi yapmak için toplanmadık. Emeğin, bereketin, alın terinin ve yıllardır süren bir yolculuğun hikayesine şahitlik etmek için toplandık. Yeşil Fırın olarak her fişi yalnızca bir satış kağıdı olarak görmedik. Her fişi bir müşterimizin güveni, bir ailenin sofrası, bir çocuğun tebessümü ve bir ustanın emeğinin karşılığı olarak gördük. Bugün burada dizilen bu fişler aslında binlerce insanın duasının, güveninin ve desteğinin sembolüdür. Yeşil Fırın olarak çıktığımız bu yolda hedefimiz yalnızca ticaret yapmak değil, şehrimizi, kültürümüzü ve emeğimizi dünyaya taşımaktır. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu rekor denemesi de bunun bir nişanesidir. İnşallah bu organizasyon hem şehrimiz hem ülkemiz adına hayırlı bir hatıra olur. Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, destek veren kurumlarımıza, kıymetli misafirlerimize ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan müşterilerimize gönülden teşekkür ediyorum."



Törenin sonunda katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi.



Törene Seyhan Kaymakamı Ekrem İnci, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram ve davetliler de katıldı.



