Emekli imam yazdığı kitapların geliriyle öğrencilere destek oluyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 64 yaşındaki emekli imam Durmuş Kozanlı, kaleme aldığı kitaplarının geliriyle öğrencilere destek sağlıyor. Kozanlı, uzun yıllar önce yaşadığı ilçeyi anlatan kitaplar ve şiirler yazmaya başladı. Emekli olduktan sonra kitaplarını bastırmaya başlayan Kozanlı, bu zamana kadar kaleme aldığı 80 kitabının tüm gelirini öğrencilere burs olarak dağıttı. Kozanlı, gençlerin eğitimine katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduğunu kaydetti. ​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.