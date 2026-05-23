Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, belediye personeliyle bayramlaştı

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, Kurban Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaştı. İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleşen bayramlaşma programına, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personel katıldı. Programda konuşan Başkan Özen, ilçenin gelişimi için çalışan personele teşekkür etti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.