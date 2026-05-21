Feke'de canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik artmaya başladı
Adana'nın Feke ilçesinde Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik artmaya başladı.
Giriş: 21.05.2026 - 17:22
İslam Mahallesi'nde kurulan pazarda kurbanlıklar satışa sunuluyor.
Bayrama sayılı günler kala hareketliliğin arttığı pazarda vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlıkları seçiyor.
