GÜNCELLEME 2 - Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkıp çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.



Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, tesisteki alevlere müdahale etti.



Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA), iş makineleri ve arazözlerle de destek verildi.



Yakındaki iş yerlerine de sıçrayan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.





Ekiplerin söz konusu tesisteki soğutma çalışmaları sürüyor.



Vali Mustafa Yavuz, olay yerine gelerek ekiplerden yangına ilişkin bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yavuz, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yaralının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.



- Yangın, çevredeki iş yerlerine de sıçradı



Yangının geri dönüşüm tesislerinin yoğun olarak bulunduğu alanda çıktığını belirten Yavuz, şöyle devam etti:



"Geri dönüşüm tesisimizin depo alanında, yani bu atıkların biriktirildiği ve işlendiği alanda yangının çıktığını arkadaşlarımız ifade ediyor. Zaten haberimiz olur olmaz hem itfaiye ekiplerimizi hem emniyetimize ait TOMA'larımızı hem diğer kurumlarımızdaki arazözlerimizi, iş makinelerimizi, personellerimizi hızlıca buraya sevk ettik. Yangın sağındaki ve solundaki yaklaşık 5 iş yerimize sirayet etti ama arkadaşlar hem arkadan hem yan taraflardan yangını çevrelediler."



Sıcaklıkların artmasıyla bu tür risklerin yaşandığını ifade eden Yavuz, bundan sonra böyle bir yangının meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri alacaklarını dile getirdi.



Yavuz, söndürme çalışmalarının ardından itfaiyenin, yangının çıkış nedeniyle ilgili net teknik raporları düzenleyeceğini kaydetti.

