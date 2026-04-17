        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri GÜNCELLEME 2 - Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME 2 - Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkıp çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Giriş: 17.04.2026 - 10:58 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Adana'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkıp çevredeki iş yerlerine sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri, tesisteki alevlere müdahale etti.

        Söndürme çalışmalarına itfaiye ekiplerinin yanı sıra toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA), iş makineleri ve arazözlerle de destek verildi.

        Yakındaki iş yerlerine de sıçrayan yangın ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.


        Ekiplerin söz konusu tesisteki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Vali Mustafa Yavuz, olay yerine gelerek ekiplerden yangına ilişkin bilgi aldı.

        İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklama yapan Yavuz, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ve yaralının olmamasının en büyük tesellileri olduğunu söyledi.

        - Yangın, çevredeki iş yerlerine de sıçradı

        Yangının geri dönüşüm tesislerinin yoğun olarak bulunduğu alanda çıktığını belirten Yavuz, şöyle devam etti:

        "Geri dönüşüm tesisimizin depo alanında, yani bu atıkların biriktirildiği ve işlendiği alanda yangının çıktığını arkadaşlarımız ifade ediyor. Zaten haberimiz olur olmaz hem itfaiye ekiplerimizi hem emniyetimize ait TOMA'larımızı hem diğer kurumlarımızdaki arazözlerimizi, iş makinelerimizi, personellerimizi hızlıca buraya sevk ettik. Yangın sağındaki ve solundaki yaklaşık 5 iş yerimize sirayet etti ama arkadaşlar hem arkadan hem yan taraflardan yangını çevrelediler."

        Sıcaklıkların artmasıyla bu tür risklerin yaşandığını ifade eden Yavuz, bundan sonra böyle bir yangının meydana gelmemesi için gerekli tedbirleri alacaklarını dile getirdi.

        Yavuz, söndürme çalışmalarının ardından itfaiyenin, yangının çıkış nedeniyle ilgili net teknik raporları düzenleyeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Tuncay Sonel hakkında açığa alındı
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Berlin Teknik Üniversitesi'ne Türk rektör
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Galatasaray'ın rakibi Gençlerbirliği!
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Konut satışlarında hafif gerileme
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'suça sürüklenen çocuklar' açıklaması
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yemek yerken akademisyen vurulup ölmüştü! Flaş gelişme!
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı

        Benzer Haberler

        Kalp Sağlığı Haftası'nda kritik uyarı: "Kalp hastalıkları büyük ölçüde önle...
        Kalp Sağlığı Haftası'nda kritik uyarı: "Kalp hastalıkları büyük ölçüde önle...
        Baba Mersinli, 1996 yılında uluslararası dolandırıcılık davasında yargılanm...
        Baba Mersinli, 1996 yılında uluslararası dolandırıcılık davasında yargılanm...
        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
        Adana'da geri dönüşüm tesisinde yangın (3)
        Veteriner teknikerinin bulduğu kafatası delik kedi titanyum ağ uygulamasıyl...
        Veteriner teknikerinin bulduğu kafatası delik kedi titanyum ağ uygulamasıyl...
        Adana'da çekicide çıkan ve üzerindeki 2 araca sıçrayan yangın söndürdü
        Adana'da çekicide çıkan ve üzerindeki 2 araca sıçrayan yangın söndürdü
        Adana Valisi Yavuz: "Yangın 5 iş yerine sirayet etti ancak çevrelendi" Adan...
        Adana Valisi Yavuz: "Yangın 5 iş yerine sirayet etti ancak çevrelendi" Adan...