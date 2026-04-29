Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri GÜNCELLEME 2 - Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

        GÜNCELLEME 2 - Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu

        Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle meydana gelen selde kaybolan bir kişinin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 20:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlçede etkili olan sağanak bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı.

        Yer yer sele yol açan yağış nedeniyle Eskikabasakal Mahallesi'nde bazı ekili alanlar su altında kaldı, bölgede ulaşım güçlükle sağlandı.

        AFAD, Türk Kızılay, itfaiye ve iş makinelerinin sevk edildiği mahallede sel sularından etkilenen bir otomobilin yakınlarındaki bir bahçede mahsur kalan bir kişi iş makinesi aracılığıyla kurtarıldı.

        Selde kaybolduğu öne sürülen Gamber Ünüvar için arama çalışması başlatıldı.

        Çalışmalar sonucu Ünüvar'ın cesedi, kayıp olduğu belirtilen bölgeden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki portakal bahçesinde bulundu.

        Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü de selin etkili olduğu bölgede incelemeler yaptı. AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Sel nedeniyle bazı hayvanların öldüğü belirtildi.

        Yağışın etkisini yitirdiği bölgede ekiplerin inceleme ve kontrol çalışmaları sürüyor.

        - Valilik açıklama yaptı

        Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskikabasakal, Tavşantepe ve Acarmantaş mahallelerinde ani ve yoğun yağış nedeniyle sel ve su taşkınları meydana geldiği belirtildi.

        Selden kurtarılan bir vatandaşın hastaneye sevk edildiği, suya kapıldığı değerlendirilen bir vatandaşın arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bölgede AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerin katılımıyla çalışmalar devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyor, selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Güngören'de yürekler ağza geldi
        "Abluka, bombardımandan biraz daha etkili"
        MİT paylaştı: 1964 yılına ait çok gizli Humeyni belgesi!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        "Kendime araba aldım"
        Selde hayatını kaybeden gencin acı haberi babasına verildi
        Sel fekaletini yaşayanlar o anları anlattı: "Her şey bir saatte oldu"
        Kozan'da sel faciası: Araçtan atlayan 2 kişiden biri hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
        Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu
        Kozan'da sağanak ve dolu hayatı felç etti: Yollar kapandı, araçlar mahsur k...
