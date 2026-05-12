GÜNCELLEME - Adana'da ormanda kaybolan kişi ölü bulundu

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı. Çukurkışla Mahallesi'nde Tahsin Özmen (68), dün Hacı Haydar mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya gitti. Özmen'in geri dönmemesi üzerine ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alanda yaptığı aramada Kireç Mahallesi mevkisinde Özmen'in cesedini buldu.

