        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Taş ve Ulusoy, Adana'da temaslarda bulundu

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ayyüce Türkeş Taş ve Kadir Ulusoy Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 19:52 Güncelleme:
        Taş ve Ulusoy kentteki programları kapsamında, Seyhan Ziraat Odasını ziyaret etti, meclis üyeleri ve çiftçilerle bir araya geldi.

        Adana Kadın Kooperatifleri Birliğine de ziyarette bulunan Taş ile Ulusoy, Kooperatif Başkanı Zeynep Kırılmış'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Taş ve Ulusoy daha sonra Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Koluman ve Adana Çiftçiler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Özekici'nin de katılımıyla bir otelde düzenlenen "Çiftçi Kazanırsa Türkiye Kazanır" başlıklı panele katıldı.

        Ulusoy daha sonra partisinin il başkanlığında basın mensupları ve partililerle bir araya geldi.

        Burada yaptığı konuşmada Ulusoy, tarım emekçilerinin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

        Programlarında Taş ve Ulusoy'a İYİ Parti Adana İl Başkanı Batur Eroğlu ile partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

