Kozan ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

Adana'nın Kozan ilçesinde evde çıkan yangın ekiplerce söndürüldü. Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'ndeki evde kimse bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

