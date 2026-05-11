Kozan ilçesinde firari 5 zanlı ve 2 hükümlü yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 zanlı ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 hükümlü yakalandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 haftada 31 noktada asayiş denetimi yaptı.





Farklı suçlardan aranan 5 şüphelinin gözaltına alındığı çalışmada, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlü yakalandı.



Denetimde bir miktar uyuşturucu ve 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, hükümlüler de cezaevine gönderildi.



Trafik denetiminde 58 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulayan ekipler, 8'i motosiklet 15 aracı trafikten men etti.



