Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Liseli Nisagül, beton dayanıklılığını kabak lifiyle artırdığı projesiyle 3 ödül aldı

        Liseli Nisagül, beton dayanıklılığını kabak lifiyle artırdığı projesiyle 3 ödül aldı

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Nisagül Sevenol, kabak liflerini kullanarak hazırladığı karışımla beton dayanıklılığını artırdığı projesiyle ulusal ve uluslararası yarışmalarda 3 ödül aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liseli Nisagül, beton dayanıklılığını kabak lifiyle artırdığı projesiyle 3 ödül aldı

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Nisagül Sevenol, kabak liflerini kullanarak hazırladığı karışımla beton dayanıklılığını artırdığı projesiyle ulusal ve uluslararası yarışmalarda 3 ödül aldı.

        Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sevenol, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan binalardan etkilenerek kabak lifini kullanıp alternatif, dayanıklı bir beton üretmek için proje hazırladı.

        Kimya öğretmeni Ayşe Ongun Yüce danışmanlığında yürüttüğü proje kapsamında Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) laboratuvarlarında yaklaşık bir yıl çalışma yapan Sevenol, kabak lifinin beton tabakasının dayanıklılığını yüzde 25'e kadar artırabildiğini fark etti.

        Sevenol, yüzde 97 oranındaki betona yüzde 3 kabak lifi ilave edip dayanıklılığı artırılmış beton üretti.

        Projesiyle geçen yıl Tüm Mucitler İcat, İnovasyon ve Araştırma Derneğince düzenlenen "1 Fikir 1 Akdeniz" ve "1 Fikir 1 Türkiye" yarışmalarında çevre ve enerji kategorisinde birinci olan Sevenol, aynı yarışmanın uluslararası versiyonu olan "1 Fikir 1 Dünya"da da üçüncülük elde etti.

        Patent almak için çalışmalara başlayan Sevenol, projesini inşaatlarda kullanmaya hazır hale getirmeyi hedefliyor.

        - "Can kayıplarını önlemek istiyorum"

        Nisagül Sevenol, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalardan etkilenerek geliştirdiği projesiyle ödül almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Türkiye'nin birçok yerinde yetişen ve maliyeti düşük olan kabak lifi sayesinde betonun dayanımını yüzde 20-25 aralığında artırdığını vurgulayan Sevenol, şöyle devam etti:

        "Projeyi birçok yerde tanıtmayı, yaymayı amaçlıyorum. Can kayıplarını önlemek istiyorum. Aynı zamanda projeyi şirketleştirmek bizim için çok önemli nokta, ne kadar çok yere yayarsak uluslararası anlamda o kadar insan kazanmış oluyoruz."

        Sevenol, projenin dünya çapında 900 projeyi geride bırakarak 54 ülkenin katıldığı "1 Fikir 1 Dünya" yarışmasında önemli bir başarı elde ettiğini dile getirdi.

        Kimya öğretmeni Ayşe Ongun Yüce de kabak lifini kullanarak betonun ısı ve yalıtım kalitesini artıran öğrencisinin başarısıyla gurur duyduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        Baba oğlunu bıçakla öldürdü! Nedeni trajik gerçek!
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        Rabia Naz dosyasında şok iddianın fotoğrafı! Çanta sonradan mı yerleştirildi?
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Sen misin sosyal medya hesabı açan? Eve yaylım ateşi!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        Iğdır'da yaşandı! Arılar saldırdı, 400 koyun öldü!
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Gerginliğe emniyet kemeri oluyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor

        Benzer Haberler

        İşten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu formeni öldüren şüpheli yakalandı
        İşten çıkarılmasından sorumlu tuttuğu formeni öldüren şüpheli yakalandı
        Sanal medya ünlüsü Yağmur'un annesi, kızının ölümünden sorumlu tuttuğu sevg...
        Sanal medya ünlüsü Yağmur'un annesi, kızının ölümünden sorumlu tuttuğu sevg...
        Adana'da evden çaldıkları parayla alışveriş yapan 2 zanlı kamerada
        Adana'da evden çaldıkları parayla alışveriş yapan 2 zanlı kamerada
        Adana'da kiraz çiçekleri karla kaplandı
        Adana'da kiraz çiçekleri karla kaplandı
        Apartman dairesinden çaldıkları parayla alışveriş yaptılar
        Apartman dairesinden çaldıkları parayla alışveriş yaptılar
        Adana'da kaçak silah ticareti iddiasına 8 yıl 10 ay 20 gün hapis
        Adana'da kaçak silah ticareti iddiasına 8 yıl 10 ay 20 gün hapis