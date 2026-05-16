Saimbeyli ilçesinde "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında "Gençlik Yürüyüşü" gerçekleştirildi. Obruk Şelalesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü. Programa Kaymakam Emre Aydın da katıldı.

