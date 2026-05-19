Saimbeyli ilçesinde ormanlık alanlardaki atıklar toplandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde "Orman Benim" etkinliği kapsamında ormanlık alanlarda temizlik yapıldı. Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte Kaymakam Emre Aydın, kamu çalışanları, öğretmenler ve öğrenciler ormanlık alanları gezdi. Yangına neden olabilecek atıkları toplayan katılımcılar, temizliğin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.