Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın'dan şehit annelerine ziyaret
Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle bir araya geldi.
Giriş: 11.05.2026 - 10:23 Güncelleme:
Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle bir araya geldi.
Aydın, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Çakar ve Şehit Jandarma Er Adil Ay'ın ailelerini evlerinde ziyaret etti.
Annelerin, Anneler Günü'nü kutlayan Aydın, şehit ailelerinin en kıymetli emanetler olduğunu belirtti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri