Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın'dan şehit annelerine ziyaret

Saimbeyli Kaymakamı Emre Aydın, Anneler Günü dolayısıyla şehit anneleriyle bir araya geldi.



Aydın, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Çakar ve Şehit Jandarma Er Adil Ay'ın ailelerini evlerinde ziyaret etti.



Annelerin, Anneler Günü'nü kutlayan Aydın, şehit ailelerinin en kıymetli emanetler olduğunu belirtti.

