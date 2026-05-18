Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Sarmaşık kaplı cami baharın gelişiyle yeşil görünüme kavuştu

        Sarmaşık kaplı cami baharın gelişiyle yeşil görünüme kavuştu

        Adana'da baharın gelişiyle bahçesindeki çiçekler açan Köprüköy Camisi, dış cephesi ve minaresini saran sarmaşıkların canlanmasıyla yeşil renge büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 10:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarmaşık kaplı cami baharın gelişiyle yeşil görünüme kavuştu

        Adana'da baharın gelişiyle bahçesindeki çiçekler açan Köprüköy Camisi, dış cephesi ve minaresini saran sarmaşıkların canlanmasıyla yeşil renge büründü.

        Halk arasında "Yeşil Cami" olarak bilinen Köprülü Mahallesi'ndeki cami, havaların ısınmasıyla gözleri şenlendiren görünüme kavuştu.

        Baharın etkisiyle dış cephesi ve minaresini saran sarmaşıkların yeşillendiği caminin bahçesindeki bitkiler rengarenk çiçekler açtı.

        Kentin simge mekanlarından biri olan cami, cemaatine yeşillikler arasında ibadet yapma imkanı sunuyor.

        Cami, botanik bahçesini andıran görünümüyle yerli ve yabancı turistler ile fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

        - "Buraya gelenler fotoğraf çeker, namazlarını eda eder"

        Köprüköy Camisi'nin imam hatibi İbrahim Aydın, AA muhabirine, caminin bahçesinde gül, lavanta, nergis ve defne gibi birçok bitki türünün olduğunu söyledi.

        Çiçeklerin ve camiyi saran sarmaşıkların baharda canlandığını belirten Aydın, "Camimizin ismi Köprüköy Camisi'dir ancak sarmaşıkla kaplı ve her yerin yeşil olması nedeniyle halk arasında 'Yeşil Cami' olarak tanınır. Baharla burası yeniden şenlenip yeşile büründü. Buraya gelenler fotoğraf çeker, namazlarını eda eder." dedi.

        Cami cemaatinden Cumali Liba da her gün bahçedeki çiçekleri suladığını anlattı.

        Ailesiyle camiyi gezen Oktay Kankılıç ise ortamın, botanik bahçesini andırdığını ifade ederek, "Burayı çok beğeniyoruz. Mimarisi, dokusu ve mahallenin kendine özgü yapısı, Seyhan Nehri'nin kenarında böyle güzel bir yerin bulunması bizim için çok güzel. Her bahar döneminde burayı ziyarete geliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        2 ilde yasa dışı bahis operasyonları: 233 gözaltı
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Bu aile neredeyse 200 yıl şirinler gibi mavi tenliydi!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu

        Benzer Haberler

        Adana'da polis kağıt oyununa ara verdirip, boğulma bilgilendirmesi yaptı Ad...
        Adana'da polis kağıt oyununa ara verdirip, boğulma bilgilendirmesi yaptı Ad...
        Adana'nın tarihi Kapalı Çarşı'sı, adı gibi 'Kapalı' kaldı
        Adana'nın tarihi Kapalı Çarşı'sı, adı gibi 'Kapalı' kaldı
        Üçüncü nesil ayakkabı ustası, Adanalı ağaların 'yumurta topuk' geleneğini y...
        Üçüncü nesil ayakkabı ustası, Adanalı ağaların 'yumurta topuk' geleneğini y...
        Yasa dışı bahis operasyonunda 135 şüpheli tutuklandı
        Yasa dışı bahis operasyonunda 135 şüpheli tutuklandı
        Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutukla...
        Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutukla...
        İspanyol kirazı Adana'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor İspanya'dan getirilen ki...
        İspanyol kirazı Adana'dan Avrupa'ya ihraç ediliyor İspanya'dan getirilen ki...