Seyhan Belediyesinin meclis üyeleri muhtarlarla görüştü
Seyhan Belediyesinin AK Parti'li meclis üyeleri Lütfi Gülter ve Haşim Polat, muhtarlarla bir araya geldi
Seyhan Belediyesinin AK Parti'li meclis üyeleri Lütfi Gülter ve Haşim Polat, muhtarlarla bir araya geldi
Gülter ve Polat, Sakarya, Denizli, Mithatpaşa ve Ahmet Remzi Yüregir mahallelerinin muhtarlarına ziyarette bulundu.
Muhtarlarla sohbet eden meclis üyeleri, talepleri dinledi.
Gülter, yaptığı açıklamada, ilçede yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi.
Polat da muhtarların, vatandaşların talep ve beklentilerinin ilgili mercilere ulaştırılmasında önemli görev üstlendiğini belirtti.
