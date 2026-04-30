Seyhan ve Çukurova belediyelerine yönelik davada verilen cezaların gerekçesi açıklandı

SATUK TOPALOĞLU - Seyhan ve Çukurova belediyelerindeki imar usulsüzlüğü iddialarına ilişkin görülen davada aralarında görevden uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da olduğu 33 sanığa verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.



Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Nisan'daki karar duruşmasında Demirçalı'yı "rüşvet vermek" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün, 32 sanığı ise "rüşvet almak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıl 3 ay 10 gün ila 7 yıl 13 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırdığı kararının 200 sayfalık gerekçesini açıkladı.



Çukurova Belediye Başkanlığının müşteki olduğu belirtilen kararda, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünce hazırlanan bilirkişi raporuna yer verildi.



Kararda, Demirçalı'ya ait Asal Yapı firmasınca 2017 yılında Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde inşasına başlanan 5 bloklu siteye ilişkin usulsüzlüklerin yargılamaya konu olduğu belirtildi.



Bilirkişi raporunda, inşaatın ruhsat eki projesinde ve yerinde yapılan tespitlerde mevzuatlara uyulmadığının belirlendiği bilgisi kararda anlatıldı.



- Çukurova Belediyesi bürokratının yönlendirmesiyle rüşvet verilmiş



Demirçalı'nın, inşaat sürecinde rüşvet verdiği ifade edilen kararda, şu değerlendirme yapıldı:



"Ali Demirçalı'nın bahse konu inşaatın ruhsat ve iskan işlemlerinin yerine getirilmesi için olay tarihinde Çukurova Belediye Başkan Yardımcısı olan sanık Ali Arslanlıoğlu'nun gösterdiği Zeydemir Gayrimenkul isimli şirkete, inşaatın yapıldığı 'Suit Life' adlı siteden 4 bağımsız bölümü devrettiği, Zeydemir Gayrimenkul isimli şirketin yetkilisi Serhat Kar olarak görünse de sanıklar İlker Bingöl ve Serhat Kar'ın beyanları doğrultusunda bahse konu bağımsız bölümün devrinin İlker Bingöl aracılığıyla gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı, netice olarak Ali Demirçalı'nın 'rüşvet vermek', Ali Arslanlıoğlu ve İlker Bingöl'ün de 'rüşvet almak' suçunu işlediği anlaşılmış ve sanıkların cezalandırılmaları cihetine gidilmiştir."



Kararda, belediyelerin imar birimi görevlileri ile mimar, mühendis ve yapı denetim firması çalışanlarının aralarında olduğu diğer sanıkların da bazı binaların inşaat süreçlerinde usulsüzlük yaptıklarının tespit edildiği anlatıldı.



- Dava süreci



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Seyhan ve Çukurova belediyelerinde imar usulsüzlüğü yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan çalışmada "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları gerekçesiyle Çukurova Belediyesinin eski başkan yardımcısı, eski imar müdürü ve görevdeki imar müdürü, Seyhan Belediyesi başkan yardımcısı ve imar müdürü ile belediye personelinin de arasında olduğu 60 şüpheli gözaltına alınmıştı.



Zanlıların adreslerinde 1 kilo 980 gram has altın, 1 kilogram gümüş külçe, 11 bin 370 dolar, 5 bin 700 avro, 17 bin 50 lira, ziynet eşyası ve bir tabanca ele geçirilmiş, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının satışının önlenmesi amacıyla şüphelilere ait 112 taşınmaz ve 37 araca yönelik mahkeme tarafından tedbir kararı uygulanmıştı.



Soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında takipsizlik kararı verilmiş, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın da arasında olduğu tutuksuz 43 sanık hakkında dava açılmıştı. Yargılamanın ara celsesinde tefrik ve birleştirme talepli iddianamenin kabul edilmesiyle sanık sayısı 41 olmuştu.



Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince, 3 Nisan'daki karar duruşmasında, 8 sanığın ise beraatine karar verilmişti. Heyet, 41 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasını hükmetmişti.



Demirçalı, 21 Nisan'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

