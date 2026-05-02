        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Uyuşturucu batağından kurtulan genç, hayatında yeni sayfa açtı

        Uyuşturucu batağından kurtulan genç, hayatında yeni sayfa açtı

        EREN BOZKURT - Adana'da faaliyet gösteren dernek sayesinde 10 yıldır bağımlısı olduğu uyuşturucudan kurtulan 26 yaşındaki Abdulsamet Satıcı, hayatında yeni sayfa açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan Satıcı, mahallesinde madde kullanan kendisinden büyük kişilere özenerek 16 yaşında uyuşturucuya başladı.

        Her geçen gün bağımlılık nedeniyle daha kötü duruma gelen Satıcı, önce işini kaybetti, ardından da evlenmeyi düşündüğü kız arkadaşı tarafından terk edildi.

        Satıcı, bağımlılığı nedeniyle zaman zaman sağlık sorunları da yaşayarak hastaneye kaldırıldı.

        Her geçen gün psikolojisi daha da kötüleşen ve yalnızlaşan Satıcı, sosyal medyada gördüğü "Uyuşturucuyu bırakmak isteyen kişi bir savaşçıdır." yazısından ilham alarak, hayatını altüst eden bağımlılıktan kurtulmaya karar verdi.

        Bunun üzerine Satıcı, Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Bağımsız Yaşam Derneğinin Adana'nın Ceyhan ilçesinde hayata geçirdiği merkeze başvurdu.

        Burada gördüğü rehabilitasyonun ardından Satıcı, 10 yıldır bağımlısı olduğu uyuşturucudan kurtularak hayatında yeni bir sayfa açtı.

        - "Bu savaşı vermem gerektiğini o an hissettim"

        Abdulsamet Satıcı, AA muhabirine, vinç operatörü olduğunu ancak bağımlılığı nedeniyle ehliyetinin alındığını söyledi.

        Uyuşturucu nedeniyle hayatına odaklanamadığını belirten Satıcı, bağımlılığı nedeniyle hem maddi hem de manevi birçok kayıp yaşadığını dile getirdi.

        Satıcı, birçok kez uyuşturucuyu bırakmak istediğini ancak bunu başaramadığını anlattı.

        Sosyal medyada gördüğü yazıyla uyuşturucudan kurtulmak için yeniden mücadeleye girdiğini vurgulayan Satıcı, şöyle konuştu:

        "Sosyal medyada 'Uyuşturucuyu bırakmak isteyen kişi bir savaşçıdır.' diye bir yazı gördüm. Bu savaşı vermem gerektiğini o an hissettim. Bilinçaltımdan uyuşturucu çıkıp, bunlar yüklenmeye başlamıştı. Cesaretimi topladım, annemin yanına gittim. 'Anne ben uyuşturucu batağına düştüm. Ben artık hayatımdan uyuşturucunun çıkmasını istiyorum.' dedim. Annemle birlikte yere çöktük. O an uyuşturucu içme isteği benden gitti."

        - "Dışarı çıkamıyor, insanların yüzüne bakamıyordum"


        Satıcı, uyuşturucu batağından kurtulmak için ailesiyle yaptığı araştırmalar sonucu Ceyhan'daki merkeze ulaştığını belirtti.

        Merkezdeki rehabilitasyon sayesinde şu anda yaklaşık 2,5 aydır uyuşturucu kullanmadığını anlatan Satıcı, şunları kaydetti:

        "Uyuşturucu içmediğimde kemiklerim sızlıyordu, her yerim ağrıyordu. Dışarı çıkamıyor, insanların yüzüne bakamıyordum. Kendimi değersiz hissediyordum. Burada kendime geldim. Ailemle görüştüğümde her zaman yanımda olduklarını söylüyorlar. Şu anki hayatımdan çok mutluyum. Şu an yediğim bir mandalinadan bile zevk alıyorum. Hayatıma, yaşadığıma şükrediyorum. Kitap okumaktan zevk alıyorum. Sabah akşam kitap okuyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

