        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Uzmanlardan kurbanlık seçimi, kesimi, tüketimi ve saklama uyarısı

        Uzmanlardan kurbanlık seçimi, kesimi, tüketimi ve saklama uyarısı

        Uzmanlar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık seçimi, kesimi, etin tüketimi ve muhafazası konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

        Giriş: 23.05.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazan Koluman, AA muhabirine, kurban seçiminde hem dini hem de ilmi boyutların birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

        Türkiye'deki hayvanların kulaklarına takılan kimlik numaralarıyla tüm işlemlerinin kontrol edilebildiğini ifade eden Koluman, şöyle konuştu:

        "Küçükbaş hayvanların 1 yaşını, büyükbaş hayvanların ise 2 yaşını geçmiş olması gerekir. Hayvanların dişlerinin süt dişinden kalıcı dişe dönmüş olması gerekmektedir. Bunlara çok dikkat edilmesi gerekir. İslami açıdan hayvanın kurban edilebilmesi için eksik bir uzvunun bulunmaması da gerekir. Hayvanın topallamaması, tüylerinin düzgün olması, burnundan herhangi bir akıntı gelmemesi, öksürmemesi, gözüne bakıldığında sağlıklı olması, ağzının içinde ve tırnaklarının arasında yara bulunmaması durumunda bu hayvanın sağlıklı olduğu kabul edilir."

        Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş da kurbanlık etlerin doğru koşullarda saklanması gerektiğini dile getirdi.

        Etlerin büyük parçalar halinde buzdolabına konulmasını ya da sıcakken poşetlere sarılıp dolaba kaldırılmasını önermediklerini belirten Serttaş, şu tavsiyelerde bulundu:

        "Kurban eti kesildikten sonra 2 saat kendi sıcaklığında bekletilmelidir. Bekledikten sonra sinirleri gevşemeye başlar, ondan sonra parçalanırsa daha iyi olur. Buzdolabının normal bölümünde saklanan etler bir hafta içinde kullanılmalıdır, ondan sonra bakteri üretmeye başlar. Kurban eti eksi 18 derecede en fazla 6 ay bekletilmelidir. Bu süreçte periyodik olarak tüketilmelidir. Et 6 aydan sonra tadını kaybetmeye başlar ve uzun bekleme süresinin ardından aroması ve yoğunluğu değişir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Yemek kartında ne değişti?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
