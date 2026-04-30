Yarı maratonda ikincilik elde eden beyin cerrahı şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor

Sırbistan'da düzenlenen 39. Belgrad Yarı Maratonu'nda kendi yaş grubunda ikinci olan 61 yaşındaki Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzman Doktoru Akın Vural, hastaneden arta kalan zamanlarda şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.



Seyhan Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nde görevli Vural, gazetecilere, 5 yıldan bu yana atletizmle ilgilendiğini söyledi.



Hastaneden arta kalan zamanlarda koştuğunu anlatan Vural, bugüne kadar yaklaşık 20 yarı maratona katıldığını ve 10'a yakın derece elde ettiğini belirtti.



Vural, 18 Nisan'da katıldığı 39. Belgrad Yarı Maratonu'nda 21 kilometrelik koşuda kendi yaş grubunda ikinci olduğunu dile getirdi.



Şampiyonluk hedefiyle çalışmalarına devam ettiğini anlatan Vural, spor sayesinde kendisini daha iyi hissettiğini anlattı.



Sporun hastane görevlerindeki performansına büyük katkı sağladığını vurgulayan Vural, "Spor beni motive ediyor. Sporun verdiği enerjiyle poliklinikte yılda 24 bine yakın hasta bakıyoruz. Yılda 2 bin ameliyat yapıyoruz. Bunları yapmamda beni motive eden, enerjimi sağlayan koşma sporudur." diye konuştu.



- "Rol model olmaya çalışıyoruz"



Vural, gençliğinde de futbol ve yüzmeyle ilgilendiğini, yöneticilikler yaptığını ifade etti.



Kızı ve oğlunun da sporla ilgilendiğini anlatan Vural, şöyle konuştu:



"Hem ailem hem de etrafımdaki gençleri motive etme, onları spora yönlendirme temel hedefim. Hastanemizde de Seyhan Doğa Sporları Kulübümüz var. Zaman zaman koşu ve bisiklet turları yapıyoruz. Bu şekilde 50'ye yakın hastane çalışanını aktif spor yapması için motive etmekteyiz. Rol model olmaya çalışıyoruz."



Vural, gençlerin çoğunun hareketsiz yaşam sürdüğünü, bunun da uzun vadede bel ve boyun fıtığı ile diğer hastalıkları ön plana çıkardığını kaydederek, herkese spor yapması tavsiyesinde bulundu.

