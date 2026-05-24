Yeşilay gönüllü sayısını "Yeşilaycı Adana" projesiyle artıracak

KORAY KILIÇ - Yeşilay Adana Şubesi, mevcut gönüllü sayısını, uygulamaya başladığı "Yeşilaycı Adana" projesiyle artırmayı hedefliyor.



Bağımlılıktan kurtulmak isteyenlere yardım eli uzatan Yeşilay, kentte "Bağımsızlık Seferberliği" mottosuyla sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirilmesini amaçladığı çalışmalarını sürdürüyor.



Uzman psikologlar, sosyal hizmet ve halkla ilişkiler uzmanları ile gönüllülerden oluşan Yeşilay ekipleri, etkinlik ve eğitimlerin yanı sıra kent genelinde kurulan stantlarda bağımlılık türleri ve kurtulma yollarına yönelik bilgilendirici çalışmalar gerçekleştiriyor.



Yeşilay Adana Şubesi, uygulamaya başladığı "Yeşilaycı Adana" projesiyle çalışmalarda önemli rol üstlenen gönüllülerin sayısını artırarak bağımlılıkla mücadelede daha etkili projelere imza atmak istiyor.



- "Hedeflediğimiz görünürlüğe ulaşacağımızı düşünüyoruz"



Yeşilay Adana Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım, AA muhabirine, projeye yönelik güzel dönüşler aldıklarını söyledi.



Yeşilayın faaliyetlerinde gönüllülerin büyük katkısı olduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu:



"Yeşilayın gönüllülük çağrısını her gence, bireye, haneye ulaştırabilmek adına böyle bir projeyi hayata geçirmiş bulunmaktayız. Gönüllü sayımız şu an 2 bin 741. Bu ve bunun üzerine katabileceğimiz yeni projelerle hedefimiz yıl sonunda 5 bin Adana Yeşilay gönüllüsüne ulaşmak. İstiyoruz ki Yeşilayın görünürlüğünü artıralım, boşlukları Yeşilayla dolduralım. Bu projemiz sayesinde hem gençlerimiz hem ailelerimiz adına oluşturmayı hedeflediğimiz görünürlüğe ulaşacağımızı düşünüyoruz."



Yıldırım, bağımlılıkla mücadelede gönüllülerin de katkısıyla kişilerin her zaman yanında olduklarını, gereken desteği vermeye çalıştıklarını dile getirdi.





"Yeşilaycı Adana" projesinde ödüllendirme sistemi de oluşturduklarını anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:



"Her gönüllü bir gönüllü getirsin arayışıyla çıktığımız yolda, bir gönüllünün 5, 20, belki 50 gönüllü getireceğini umarak bir ödüllendirme sistemi oluşturduk. Bu ödüllendirme sistemiyle mevcut gönüllülerimizin o ay Yeşilaya kazandırdığı gönüllü sayısına göre bir sıralama yapıp, bu sıralamaya karşılık bir ödüllendirme sistemi uygulayacağız. Gönüllülerimiz hiçbir karşılık beklemeden, Allah rızası için bu konuda destek olduğu için onların desteğini karşılıksız bırakmamak istiyoruz. Gönüllülerimiz bizim vazgeçilmezimiz. Gönüllülerimiz olmazsa Yeşilayımız da olmaz. Gönüllülerimizle bir arada bu vatana hizmet etmek, Yeşilayımızın görünürlüğünü artırmak ve insanımızın ve insanlığımızın bağımsızlık mücadelesinde bir nebze de olsa safımızı belli etmek istiyoruz. Yeşilay gönüllüsü olmanın hiçbir sınırı, şartı yoktur. Herkes Yeşilay gönüllüsü olabilir. Kapımız herkese açık."

