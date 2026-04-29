        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Yüreğir Belediye Başkan Vekili CHP'li Cafer Boyraz oldu

        Adana'da, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekili seçimini CHP'li meclis üyesi Cafer Boyraz kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 13:10 Güncelleme:
        Yüreğir Belediye Meclisi, Meclis Başkan Vekili Ceyda Faruk Balkan'ın başkanlığında belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.

        Basına kapalı gerçekleştirilen oturumda, başkan vekili seçimi için CHP grubu Boyraz'ı, AK Parti ve MHP grupları ise AK Parti'li meclis üyesi Tarık Özünal'ı aday gösterdi.

        Adayların, oylamanın iki turunda üyelerin üçte ikisinin oyunu alamaması nedeniyle seçim üçüncü tura gitti.

        Salt çoğunluğun arandığı son turda Boyraz 21, Özünal da 15 oy aldı aldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı.

        Başkan vekili seçilen CHP'li Boyraz, meclis üyelerine teşekkür etti.

        Oturumu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Zeydan Karalar da takip etti.

        İçişleri Bakanlığınca 21 Nisan'da yapılan açıklamada, yargılandığı davada "rüşvet vermek" suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı'nın görevden uzaklaştırıldığı bildirilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

