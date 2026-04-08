Yüreğir Kaymakamı Aksu'dan Yüreğir Devlet Hastanesine ziyaret
Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Yüreğir Devlet Hastanesine ziyarette bulundu.
Başhekim Opr. Dr. Utkucan Okuducu ile görüşen Aksu, hastanenin enerji giderlerinde kullanılan güneş enerjisi panelleri ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Aksu, ziyaretin ardından gazetecilere, tüm sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladığını söyledi.
Hastanenin ziyaretçi kapasitesinin yüksek olduğunu belirten Aksu, "Yüreğir'in sağlık yükünü karşılayan bir hastanemiz. Otopark ve çatı katında bulunan 5 bin metrekare alanda 2 bin civarında panelle 1 megavata yakın enerji üretimi yapılıyor. Bu da hastanemizin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. " diye konuştu.
