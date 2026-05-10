Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri ADEKALP Başkanı Şenlik'ten Engelliler Haftası'nda basın açıklaması

        ADEKALP Başkanı Şenlik'ten Engelliler Haftası'nda basın açıklaması

        Adıyaman Engelli Dernekleri Kalkındırma Platformu (ADEKALP) Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, engelli bireylerin spor ve sanat alanı gibi birçok alanda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 12:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ADEKALP Başkanı Şenlik'ten Engelliler Haftası'nda basın açıklaması

        Adıyaman Engelli Dernekleri Kalkındırma Platformu (ADEKALP) Başkanı Zeynel Abidin Şenlik, engelli bireylerin spor ve sanat alanı gibi birçok alanda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

        Şenlik, 56 Evler Yerleşkesi'nde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen basın toplantısında, engelli bireylerin haklarını savunmak için birleştiklerini ve talepleri yetkilerle buluşturduklarını ifade etti


        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın kalkınma sürecinde olduğunu belirten Şenlik, şunları kaydetti:


        "Şehrimiz küllerinden doğarken, sadece binaların değil, eşit yaşam hakkının da inşa edilmesini talep ediyoruz. Erişebilirlik, engellilerin toplumdaki diğer bireyler gibi bağımsız yaşayabilmelerini, yaşamın tüm alanlarına tam ve etkin katılabilmelerini sağlamaki, fiziki çevreye, ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ile sistemlerine eşit koşullarda sahip olmasını ifade etmektedir. Yeni yapılan tüm konutlar, kamu binaları, alt ve üst geçitler, kaldırımlar, parklar ve yollar 'erişilebilirlik standartlarına tam uyumlu olmalı. Buna göre dizayn edilmelidir. Kaldırımlar sadece taş değil, özgürlüğe giden yol olmalı kaldırım işgallerinin sonlandırılmasını talep ediyoruz."


        Şenlik, kentteki ulaşımın planlanırken engelli bireylerin de düşünülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!

        Benzer Haberler

        Çat Barajı'nda 1 milyon somon yavrusu kafeslere bırakıldı
        Çat Barajı'nda 1 milyon somon yavrusu kafeslere bırakıldı
        İkinci kattan düşen genç hayatını kaybetti
        İkinci kattan düşen genç hayatını kaybetti
        Galatasaray'ın şampiyonluğu Adıyaman'da kutlandı
        Galatasaray'ın şampiyonluğu Adıyaman'da kutlandı
        Adıyaman Valisi Küçük'ten Anneler Günü mesajı
        Adıyaman Valisi Küçük'ten Anneler Günü mesajı
        Gölbaşı SHM'den Anneler Günü'nde şehit annelerine ziyaret
        Gölbaşı SHM'den Anneler Günü'nde şehit annelerine ziyaret
        Başkan Duranay, mazbatasını aldı
        Başkan Duranay, mazbatasını aldı