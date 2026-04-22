        Adıyaman Üniversitesinde çocuklar için festival coşkusu

        Adıyaman Üniversitesinde çocuklar için festival coşkusu

        Adıyaman Üniversitesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar üniversite ortamında bilim, sanat ve eğlenceyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Adıyaman Üniversitesinde çocuklar için festival coşkusu

        Adıyaman Üniversitesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar üniversite ortamında bilim, sanat ve eğlenceyle buluştu.

        "Çocuk Fest 26" etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencileri ve toplulukların katkısıyla çok sayıda atölye ve etkinlik gerçekleştirildi.

        Etkinliklerde çocuklar, oyunlar, atölye çalışmaları, kodlama etkinlikleri, deneyler, tiyatro ve simülasyonlarla dolu bir gün geçirdi.

        Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, gazetecilere çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

        Etkinlik kapsamında üniversite kapılarını açtıklarını ifade eden Keleş, "Çocuklarımız için sadece akademik değil, aynı zamanda ahlaki, manevi ve karakter gelişimlerini de desteklememiz gerekiyor. Bu sorumluluk yalnızca eğitim kurumlarının değil, tüm toplumundur." dedi.

        Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ise maarifin kalbinde çocuk etkinlikleri kapsamında nisan ayı boyunca kentte çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

        Tosun, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde okullara yapılan saldırılarda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

