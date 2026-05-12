Adıyaman Valisi Küçük, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Küçük, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Fahri Semiz'den kentteki yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



Daha sonra İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman'ı ziyaret eden Vali Küçük, il merkezi ve ilçelerdeki asayiş ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin görüşme yaptı.

