Adıyaman Valisi Varol'dan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Adıyaman Valisi Osman Varol, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



23 Nisan'ın milletin kendi kaderine yön verdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Varol, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" anlayışının bu anlamlı günle birlikte tüm dünyaya ilan edildiğini ifade etti.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını kaydeden Varol, şehitlere rahmet, gazilere ise şükran dileklerini iletti.



Varol, 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen en anlamlı bayramlardan biri olduğuna işaret ederek, çocukların geleceğin teminatı olduğunu belirtti.



Çocukların milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine dikkati çeken Varol, tüm çocukların ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

