Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da çeşitli suçlardan aranan ve gözaltına alınan 77 şüpheliden 11'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 20 Nisan-3 Mayıs arasında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, düzenlenen uygulama ve denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 77 şüpheliyi yakaladı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 66'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

