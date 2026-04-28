Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Suvarlı beldesi Hürriyet Mahallesi'nde 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçakla saldırdı. Kavgada 4 kişi bıçak darbesiyle yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Besni ve Gölbaşı Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

