Adıyaman'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. H.S.K. idaresindeki 34 PPL 36 plakalı otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Habipler köyü yol ayrımında tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

