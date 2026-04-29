        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'da düşürdüğü bayrağı kaldırıp öpen öğrenciye bisiklet hediyesi

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında düşürdüğü bayrağı kaldırıp öperek alnına koyan Rüzgar Kızılkaya'ya bisiklet verildi.

        Giriş: 29.04.2026 - 12:44 Güncelleme:
        Sabahattin Zaim İlkokulu'ndaki 3. sınıf öğrencisi Rüzgar Kızılkaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında düşürdüğü bayrağı kaldırıp öpmesini okul yönetiminin görmesi üzerine hediye verilmesi kararlaştırıldı.

        Kızılkaya'ya duyarlı davranışı dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bisiklet hediye edildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, yaptığı konuşmada, bayrak sevgisinin milletin en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

        Başli, "Evlatlarımızın bu bilinçle yetişmesi bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Öğrencimizin sergilediği bu anlamlı davranış, tüm öğrencilerimize örnek olacak niteliktedir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

