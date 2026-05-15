Adıyaman'da Gençlik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Adıyaman'ınKahta ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.





Kahta AKEDAŞ Kavşağı'nda toplanan yüzlerce genç, ellerinde Türk bayrakları ile kent merkezinde yürüyüş yaptı.



Kortej yürüyüşüne Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kaymakamlık binası önünde toplanan kalabalık halk oyunları gösterileri ile karşılandı.



Kahta Ahu Terzi Gençlik Merkezi Müdürü Ramazan Can ve gönüllü gençler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.



