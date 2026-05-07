Adıyaman'da hacı adayları kutsal topraklara yolcu edildi

Adıyaman'da 300 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı. Kutsal görevini yerine getirmek için hacca gidecek kafile için Adıyaman Havalimanı'nda tören düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından telbiye okundu, tekbirler getirildi. Yakınlarıyla vedalaşan hacı adayları, İl Müftü Yardımcısı Hilmi Benli tarafından okunan duanın ardından kutsal topraklara uğurlandı.

