Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Giriş: 23.05.2026 - 16:39 Güncelleme:
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Karşıyaka Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen sebeple iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri