Adıyaman'da iki grup arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.



Karşıyaka Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen sebeple iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.



Kavgada bir kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı.





Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

