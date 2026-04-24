Adıyaman'da karbonmonoksitten etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde, karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı. Merkeze bağlı Eğerli köyünde yaşayan Kara ailesi fertlerinden biri, karbonmonoksit gazından etkilendiğini anlayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, ailenin karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti. Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Kara ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

