Adıyaman'da "Komşu Köyün Delisi" adlı oyun izleyiciyle buluştu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde vatandaşlar, "Vagon Sahne Projesi" kapsamında raylar üzerindeki sahnede "Komşu Köyün Delisi" adlı tiyatro oyununu izledi.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık A.Ş işbirliğiyle gerçekleştirilen "Vagon Sahne Projesi" kapsamında oyunun sergileneceği tren Adıyaman'ın Gölbaşı Garı'na geldi.



Burada trenin bir vagonunda oluşturulan sahnede "Komşu Köyün Delisi" adlı tiyatro oyunu oynandı.



Raylar üzerindeki sahnede ücretsiz olarak sergilenen oyuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Oyunu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Torun'un yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi.

