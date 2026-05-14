Adıyaman'da özel öğrenciler sergi açtı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, özel öğrenciler tarafından Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında sergi açıldı.



İlçede çeşitli okullarda eğitim gören özel öğrenciler, Engelliler Haftası ve Gençlik Haftası kapsamında resim sergisi düzenledi.



Kaymakamlık bahçesinde düzenlenen sergide, öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli resim ve el emeği çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli ve protokol üyeleri, sergiyi gezdi, öğrencilerden bilgi aldı.





Kaymakam Soysal, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.







