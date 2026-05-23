Adıyaman'da polis ekipleri sahte para ve dolandırıcılık uyarısında bulundu
Adıyaman'da polis ekipleri kurban pazarlarında vatandaşlara sahte para ve dolandırıcılık uyarısında bulundu.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Kurban Bayramı öncesi alıcı ve satıcıları sahte para ve dolandırıcılık konusunda uyardı.
Ekipler, vatandaşlara sahte ve gerçek para arasındaki farkların nasıl anlaşılacağıyla ilgili broşürler dağıttı.
Ekipler, üçüncü şahısların banka hesaplarına para gönderilmemesi konusunda da vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.
