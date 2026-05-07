Adıyaman'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.



Hatice Sarıyar (32) idaresindeki 33 ABT 153 plakalı otomobil, Ozan köyü mevkisinde C.Y.T. yönetimindeki 23 EU 240 plakalı tırla çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarıyar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sarıyar'ın evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

