Adıyaman'da traktörün altında kalan genç kız ağır yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde traktörün altında kalan genç kız ağır yaralandı.
Giriş: 15.05.2026 - 08:48
İlçeye bağlı Aktaş köyünde plakası henüz öğrenilmeyen O.A.'in kullandığı traktörde yolcu olarak bulunan M.A (22), henüz belirlenemeyen bir nedenle düşüp traktörün altında kaldı.
Ağır yaralanan genç kız, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.A, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
