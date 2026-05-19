        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Adıyaman'ın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

        Adıyaman'ın Kahta, Gölbaşı ve Çelikhan ilçelerinde 9 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Kahta ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kahta Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk Anıtına İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek'in çelenk sunumu ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra İlçe Spor Kompleksinde devam eden program İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Çiçek'in açılış, Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam etti.

        Program şiirlerin okunması, halk oyunları ve sportif gösterilerin ardından çeşitli dallarda başarı gösteren sporculara hediyelerin takdimi ile son buldu.

        - Gölbaşı

        Gölbaşı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Gölbaşı ilçesindeki törenler Gölbaşı Kaymakamlığı bahçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Acar’ın Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapmasıyla başladı. Ardından İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

        Gölbaşı İlçe Stadyumunda devam eden programda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Acar, günün anlam ve önemini anlatan konuşma yaptı.

        Daha sonra öğrenciler şiirler okudu, çeşitli spor dallarında gösteriler yaptı.

        Etkinliğe, Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Başsavcı Kaan Duran, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Çelikhan

        Çelikhan Kaymakamlığı hükümet binası bahçesinde düzenlenen törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vekili Abubekir Zorlu Atatürk anıtına çelenk sundu.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu program çeşitli etkinliklerle devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan ABD'nin tehdidine yanıt
        İran ABD'ye iletilen teklifin detaylarını paylaştı
        İddia: Trump Küba'ya askeri harekatı değerlendiriyor
        Sağlık Raporları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı
        Bugün 3'üncü gün... Korkutan bekleyiş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
        Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda açıklamalar
        "Mücadele kararlılıkla sürecek"
        "Yasa dışı bahis aileyi ve gençleri olumsuz etkiliyor"
        Guardiola gidiyor, Maresca geliyor!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Rötarlı ayrılık!
        AI bulut için 25 milyar dolar yatırım
        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Brandt için gözler TFF'de!
        Konuşması kesintiye uğratıldı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Dev tefecilik operasyonu: 17 milyonluk ziynet ele geçirildi
        Adıyaman'da "Dijital dünyada çocuk ve ebeveyn olmak" konferansı düzenlendi
        Besnili sporculardan dünya kupasında başarı
        İş yerinde korkutan yangın
        Başkan Tutdere'den 19 Mayıs mesajı
        Başkan Hallaç'tan 19 Mayıs mesajı
