AK Parti Adıyaman milletvekillerinden 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı

AK Parti Adıyaman milletvekilleri Hüseyin Özhan ve Mustafa Alkayış, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Milletvekili Hüseyin Özhan mesajında, emeğin ve alın terinin toplumların kalkınmasındaki en temel unsur olduğunu belirterek, çalışanların haklarının korunmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.



Özhan, "Ülkemizin büyümesinde ve gelişmesinde işçi kardeşlerimizin emeği ve alın teri büyük bir paya sahiptir. Daha güçlü bir Türkiye için emekçilerimizin hak ettiği değeri görmesi ve çalışma koşullarının sürekli iyileştirilmesi en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.





Milletvekili Mustafa Alkayış ise emeğin ve alın terinin toplumların kalkınmasındaki en temel unsur olduğuna dikkati çekerek, tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

