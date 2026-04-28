Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan sergisi

Adıyaman’da Halide Edip Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı çalışmalar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sergilendi. İl Kütüphanesi sergi salonunda açılan sergide, öğrencilerin yıl boyunca yaptığı çeşitli etkinlik çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışı, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile öğrencilerin kurdele kesmesiyle gerçekleştirildi. Ali Tosun, gazetecilere, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaların eğitimin niteliğini yansıttığını belirtti. Sergi gün boyu ziyaret edilebilecek.

